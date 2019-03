Potenzialità multiplayer di Google Stadia: mondi distruttibili e split-screen cooperativo

In occasione della GDC 2019, Google ha finalmente alzato il sipario sulla sua misteriosa "visione del futuro del gaming": il nuovo progetto ha finalmente un nome ufficiale, Google Stadia, ecco le potenzialità e le caratteristiche multiplayer.

Dal palco è stato trasmesso il Trailer di Annuncio di Stadia ed è stato ufficialmente mostrato il controller che supporterà questa nuova piattaforma di Gioco. A supportare il progetto della Compagnia, attori di rilievo dell'industria videoludica: sul palco è infatti stata annunciata una partnership con Ubisoft ed il supporto al progetto da parte di DOOM Eternal, che girerà a 4K, con HDR e 60 FPS.

Google ha inoltre dedicato molta attenzione alle potenzialità multiplayer del progetto. Dal palco, Erin Hoffman John ha sottolineato come molti Utenti abbiano definito quanto realizzato con Project Stream come qualcosa di magico.



Stadia offrirà un'esperienza multiplayer di alto livello per i videogiocatori, ma consentirà anche agli sviluppatori di realizzare ambienti di gioco straordinari. Al progetto hanno collaborato i professionisti di Tangent Games, con i quali è stato realizzato un mondo multiplayer caratterizzato da distruttibilità: un esempio di ciò che può essere realizzato con Stadia. La Demo relativa sarà disponibile sullo showfloor. Il Sistema supporterà inoltre soluzioni legate al multiplayer tramite split-screen. Un esempio di ciò è stato mostrato sul palco ed è visibile nel video di apertura alla news.