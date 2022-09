Stadia non sta chiudendo, assicurava Google a luglio: una dichiarazione invecchiata male

Lo scorsa estate si è parlato tanto dello stato di salute di Google Stadia: poca promozione, pochi giochi disponibili e ancora meno in uscita, poco "buzz" intorno al progetto e comunicazioni poco frequenti da parte di Big G. La compagnia aveva risposto ai follower assicurando che "Stadia non sta per chiudere" ma come sappiamo qualcosa è cambiato.

Stadia non sta chiudendo, vi assicuriamo che stiamo lavorando per portare sempre più grandi giochi sulla piattaforma e su Stadia Pro, se avete altre domande chiedete pure.

Queste le parole di Google sulla chiusura di Stadia datate 29 luglio, in poche settimane la situazione si è completamente ribaltata e le dichiarazioni della compagnia si sono rivelate dunque non veritiere, anche se c'è da dire che è difficile ipotizzare una risposta diversa in simili circostanze.

Si tratta di "dichiarazioni standard" che possono essere pubblicate in risposta agli utenti sui social oppure come risposte del servizio clienti. E' improbabile che il destino di Stadia sia stato deciso negli ultimi giorni ma è pur vero che il Social Media Manager del profilo di Stadia non era tenuto a conoscere i dettagli sulla futura chiusura del progetto.

Google non ha nascosto che tra i motivi della chiusura c'è anche lo scarso numero di utenti attivi, Stadia non ha riscosso il successo sperato ed evidentemente non ci sono i presupposti per continuare a mantenere in vita l'infrastruttura senza alcuna garanzia di rientrare rapidamente nei costi.