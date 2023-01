Stadia non è ancora morta: è uscito un gioco gratis, avete 5 giorni per giocarci

La notizia della chiusura di Stadia è stata una delle più brutte del 2022, ma non si può certo dire che Google non si sia impegnata per attenuare il dispiacere e farsi, almeno parzialmente, perdonare dai giocatori che hanno creduto in lei.

Dopo aver offerto agli utenti il rimborso di tutti gli acquisti effettuati in giochi, contenuti scaricabili e hardware sulla piattaforma, Big G ha anche annunciato lo sblocco del blueetoot del Controller Stadia, al fine di renderlo nativamente compatibile con altri dispositivi. Non paga, si è anche reso protagonista di un'iniziativa inaspettata mettendo a disposizione un nuovo gioco gratis per tutti gli utilizzatori della piattaforma di cloud gaming, che ha i giorni contati

Si chiama Worm Game e sarà per sempre ricordato come l'ultimo gioco di Google Stadia. Ispirato al classico Snake per cellulari, è un software creato diversi anni addietro per consentire agli sviluppatori di testare le funzionalità di Stadia. "Giocate al gioco arrivato su Stadia prima che Stadia venisse al mondo", scrivono i responsabili di Stadia Platform Content Team. "Worm Game è un umile gioco che abbiamo usato per testare molte delle funzionalità di Stadia, a partire da molto prima del lancio del 2019 fino al 2022. Non vincerà il premio Gioco dell'Anno, ma il team di Stadia ha trascorso molto tempo a giocarci, e abbiamo pensato di condividerlo con voi".

Graficamente piuttosto semplice, include diversi livelli, la possibilità di cambiare il colore del verme protagonista e ben quattro modalità di gioco - Campagna, Arcade, Multiplayer e Build. Worm Game non sarà solamente l'ultimo gioco di Stadia, ma anche uno dei più fugaci della storia del gaming, dal momento che potrà essere giocato solamente fino al 18 gennaio 2023, data di chiusura del servizio di gaming in streaming di Mountain View. Dategli un'occhiata qui, può essere giocato da qualsiasi browser Chrome.