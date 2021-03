Stadia Nuovi Giochi: arrivano FIFA 21 e Dragon Quest 11; NBA 2K21 gratis per una settimana

È appena cominciata una settimana da incorniciare per i giocatori di Google Stadia, all'insegna di nuovi giochi, saldi e opportunità esclusive per gli abbonati a Stadia Pro.

A partire da oggi, innanzitutto, tutti gli abbonati Stadia Pro possono giocare gratis ad NBA 2K21. La simulazione di pallacanestro sviluppata da 2K Sports è giocabile senza alcun costo aggiuntivo fino alle 17:00 del 23 marzo, e può essere acquistata da tutti quanti nella sua versione completa a soli 19,79 euro, con uno sconto del 66% sul prezzo pieno di 59,99 euro.

Oggi 16 marzo ha inoltre effettuato a sorpresa il suo debutto su Stadia Store Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta, uno dei migliori JRPG degli ultimi anni. Per celebrare il lancio, viene proposto a 31,99 euro anziché 39,99 euro, un'offerta che rimarrà disponibile fino alle 08:59 del 31 marzo. Google ci ha inoltre ricordato che domani 17 marzo debutta FIFA 21 su Google Stadia al prezzo vantaggioso di 24,99 euro, mentre il 18 marzo verrà il turno di Terraria a 9,99 euro.

Google Stadia | Nuovi giochi della settimana

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - 16 marzo | 31,99 euro

- 16 marzo | 31,99 euro FIFA 21 - 17 marzo | 24,99 euro

- 17 marzo | 24,99 euro Terraria - 18 marzo | 9,99 euro

Mentre vi scriviamo, sono inoltre attivi degli sconti su una moltitudine di giochi per tutti i giocatori, con un ulteriore taglio per gli abbonati Pro su una selezione di titoli. Ad esempio, The Division 2 è in offerta a 14,96 euro per tutti e a 8,99 euro per i Pro, mentre Assassin's Creed Valhalla è disponibile a 59,49 euro per tutti e a 49,69 euro per i Pro. Segnaliamo inoltre Tomb Raider: Definitive Edition a 2,99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 24,99 euro e Final Fantasy XV a 19,99 euro per tutti quanti. Consultate la lista completa su Stadia Store, perché gli sconti non terminano qui.