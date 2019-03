Stadia: la piattaforma di Google più potente di PS4 Pro e Xbox One X combinate

Nel corso della Game Developers Conference 2019, Google ha finalmente rimosso i veli al suo progetto legato al mondo del gaming. Stadia è la piattaforma con cui il colosso di Mountain View andrà a portare una seria concorrenza alle offerte ludiche di Microsoft, Sony e Nintendo.

Con l'intento di fornire agli sviluppatori uno strumento in grado di dar vita a videogiochi che non debbano più essere soggetti a limitazioni hardware, Google darà in mano alle software house i data center di Stadia sorretti da una GPU AMD custom da ben 10.7 TeraFLOPS, un quantitativo di "potenza" superiore a quello di PlayStation 4 Pro e Xbox One X messe insieme (come dichiarato da Google stessa in conferenza).

Stadia supporterà il gioco in risoluzione 4K a 60fps, ma in futuro si punterà ad arrivare sino agli 8K. La piattaforma supporterà numerosi engine, tra cui Unreal Engine e Unity, le librerire Vulkan, ed il gioco cross-platform, il cui effettivo utilizzo non sarà mandatorio ma da rimandare alle preferenze di sviluppatori e publisher.