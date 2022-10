Stadia: sarà possibile trasferire i salvataggi di Red Dead Online

Google Stadia sta per giungere al termine della sua vita, tanto breve quanto ricca - almeno sulla carta - di tanta speranza e di una nuova rivoluzione per il mondo dell'intrattenimento videoludico. Con la sua chiusura, però, sono giunte alcune brutte notizie per i possessori di Google Stadia e di Red Dead Redemption 2.

Nelle ultime settimane, dando un ultimissimo addio a Google Stadia, abbiamo assistito alle incresciose richieste di alcuni giocatori di ottenere la possibilità di veder trasferiti i propri salvataggi e progressi di gioco. Se da una parte avevamo ricevuto le conferme da alcuni publisher di tale possibilità, non vi erano informazioni su una delle più importanti produzioni videoludiche delle ultime annate: Red Dead Redempion 2.

L'intera utenza videoludica fu in parte partecipe di uno spiacevole caso di cronaca videoludica attorno al titolo di Rockstar: lo streamer Colour, felice giocatore di Red Redemption 2 con alle spalle più di 6000 ore di gioco, non aveva modo di trasferire i propri salvataggi. La chiusura della piattaforma aveva portato ad una grandissima perdita per l'utente, il quale ha richiesto a gran voce - anche con l'aiuto dei propri follower - di avere concessa la possibilità di non perdere le proprie ore di gioco a causa dell'improvviso annuncio della chiusura di Google Stadia, i cui dipendenti sono stati informati solo poche ore prima dell'annuncio in pompa magna.

Ebbene, sembrerebbe che per lo streamer siano giunte buone notizie: Rockstar ha infatti annunciato che sarà possibile trasferire i propri salvataggi da Google Stadia verso qualsiasi altra piattaforma, come dichiarato dal content creator in seguito ad una comunicazione ufficiale indirizzata allo stesso Colour. La software house, dunque, afferma che i giocatori di Red Dead Redemption Online potranno trasferire tutto ciò che hanno ottenuto in precedenza su Stadia, tramite l'uso del Social Club.

Ciò nonostante, non vi è alcuna notizia sulla disponibilità della funzione in questione, il che porta a dover attendere una comunicazione ufficiale di Rockstar. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per la vicenda dello streamer Colour, che finalmente potrà ringrazia la propria utenza per lo sforzo collettivo che ha aiutato a non perdere preziose ore di gioco di molti giocatori.