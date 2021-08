Stadia Premiere: Google taglia il prezzo del bundle con Chromecast e controller

Su segnalazione dei giornalisti di 9to5Google apprendiamo del taglio di prezzo di Stadia Premiere operato dal colosso tecnologico di Mountain View: il bundle Premiere comprende un controller Stadia e un dispositivo Chromecast per accedere in streaming alla console "su nuvola" di Google.

Lo sconto applicato dall'azienda statunitense dovrebbe essere "permanente", ossia senza alcuna limitazione temporale come avvenuto con la promozione di Resident Evil Village con Stadia Premiere o l'analoga iniziativa organizzata per il lancio su Google Stadia di Cyberpunk 2077.

Il nuovo prezzo di Google Stadia Premiere Edition è fissato in Italia a 79,99 euro, con uno sconto di 20 euro sul prezzo d'acquisto del pacchetto promozionale che comprende il già citato controller di Stadia e un Chromecast Ultra per accedere alla libreria della console in streaming con una risoluzione fino ai 4K (a patto di avere una linea internet a banda larga sufficientemente verloce).

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sono appena partiti i test per Google Stadia Crowd Play, la nuova funzione che consente agli spettatori di una diretta su YouTube di partecipare alla trasmissione accedendo in streaming alle lobby multiplayer dei giochi supportati, come Borderlands 3, Crayta, Dead by Daylight, Dragon Ball Xenoverse 2, Mortal Kombat 11, Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Outcasters, Samurai Shodown o Super Bomberman R Online.