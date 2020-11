Stadia PRO gratis per tre mesi: il regalo per gli abbonati Google One

Se siete abbonati al servizio Google One potete riscattare tre mesi di abbonamento gratis a Stadia PRO, una bella occasione per provare con mano la piattaforma di gaming streaming di Big G.

Ecco quanto è possibile leggere nella pagina della promozione Stadia PRO gratis per gli abbonati Google One: "L'offerta promozionale di tre mesi relativa a Stadia Pro è riservata ai residenti in Italia. Offerta disponibile soltanto per chi non ha un abbonamento Pro attivo o non ha mai avuto un abbonamento Pro. L'offerta può essere utilizzata durante la creazione dell'account oppure dal sito stadia.com/pro per chi ha già un account Stadia. Devi essere un abbonato pagante a Google One o un abbonato di prova a Google One oppure far parte del gruppo Famiglia Google di un abbonato pagante a Google One. Se non hai ancora un abbonamento Stadia Pro e riscatti l'offerta, ti viene proposta l'opzione per abbonarti a Stadia Pro con i primi tre mesi senza costi aggiuntivi. Durante i primi tre mesi potrai usufruire degli stessi vantaggi dei mesi successivi di abbonamento. Al momento della registrazione ti verrà chiesta una forma di pagamento valida, ma non verrà effettuato alcun addebito fino alla scadenza dei tre mesi e potrai cancellare l'abbonamento in qualsiasi momento. Se cancelli l'abbonamento prima del termine del periodo di tre mesi, non verrà effettuato alcun addebito. Al termine del periodo di tre mesi, ti verrà addebitato il prezzo standard mensile di Stadia Pro, attualmente pari a €9,99 al mese in Italia. Offerta disponibile e utilizzabile entro il 31 dicembre 2021."

Google ha annunciato nelle scorse ore i giochi gratis Stadia PRO di dicembre 2020, gli iscritti al servizio potranno mettere le mani su giochi come Hitman 2, Kine, Into The Breath, Monster Jam Steel Titans, Everspace e Secret Neighbor.