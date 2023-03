Stadia risorge in una nuova forma: Big G presenta Google Cloud for Games

Se Google Stadia è morto, non è certamente colpa della tecnologia cloud. Lo sa bene anche Big G, che dopo aver chiuso il servizio e rimborsato tutti i giocatori, ha ben pensato di mettere la propria infrastruttura a disposizione degli altri creatori di videogiochi: nasce oggi Google Cloud for Games.

Dalle parti di Mountain View sanno bene che il cloud è indispensabile al funzionamento delle grosse produzioni live service moderne, dunque hanno ben pensato di mettere a disposizione le loro tecnologie a tutte le compagnie che ne hanno bisogno. "La tecnologia live service di Google Cloud, che già alimenta servizi come YouTube e Google Search, può consentire agli sviluppatori di offrire lanci senza interruzioni a milioni di videogiocati senza perdere neppure un colpo", ha dichiarato Jack Buser - Director of Game Industry Solutions di Google Cloud - in un'intervista concessa a VentureBeat.

Buser non è certamente nuovo al mondo dell'intrattenimento videoludico. Dopo quasi otto anni trascorsi al comando del progetto PlayStation Home, nel 2016 ha traslocato in Google per guidare Stadia. Cinque anni più tardi, quando a Mountain View si sono resi conto che il progetto non sarebbe mai decollato, è passato a Google Cloud con la missione di salvare la tecnologia di Stadia, integrarla con il resto del know-how di Big G (Kubernetes, Spanner, Big Query, ecc) e metterla al servizio degli altri sviluppatori.

"Credo che alla tecnologia [di Stadia] non è possibile dire nulla. Intendo, era davvero incredibile. Mentre prendevamo la decisione di chiudere Stadia, ci siamo resi conto che possiamo fare di meglio costruendo delle piattaforme grazie alle quali gli altri sviluppatori possono costruire le loro piattaforme".

Stando alla pagina ufficiale di Google Cloud for Games, tra le compagnie che già ne beneficiano figurano Activision Blizzard, King, Bandai Namco, Embracer Group, Niantic, Nintendo, SEGA, Square Enix, 2K Games e Ubisoft. Sono inoltre attive collaborazione con NVIDIA, Unity ed Unreal Engine.