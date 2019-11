Stadia fa surriscaldare Chromecast Ultra? Tutto regolare, secondo Google

Nei giorni successivi al lancio di Google Stadia, diversi giocatori che hanno deciso di dare una chance al servizio di game streaming fin dall'inizio hanno cominciato a lamentare dei problemi di surriscaldamento, e conseguente spegnimento, per Chromecast Ultra, dispositivo essenziale per usufruire del servizio sul televisore di casa e in 4K.

Le segnalazioni su Reddit si sono moltiplicate rapidamente, e sono in tanti ad aver additato l'elevato flusso di dati passante quale principale responsabile per l'aumento di temperatura eccessivo del dispositivo, unitamente all'assenza di un sistema di raffreddamento. Episodi del genere, non a caso, sembrano verificarsi più frequentemente durante il gaming in 4K, che richiede un quantitativo di dati piuttosto elevato.

Interrogata sull'argomento dalla CNN, Google ha affermato attraverso un suo portavoce che non c'è niente di cui preoccuparsi, e che l'aumento di temperatura è normale: "Durante l'utilizzo, la superficie del dispositivo può diventare calda al tocco. Ciò significa che sta funzionando com'è stato progettato. Usare Chromecast Ultra per la trasmissione di giochi Stadia è molto simile a usarlo per lo streaming di serie televisive e film". Inoltre, ha aggiunto che durante i test i tecnici non hanno riscontrato spegnimenti improvvisi dovuti al surriscaldamento. Nonostante ciò, ha assicurato che Google continuerà a lavorare a stretto contatto con i giocatori "per comprendere al meglio questo particolare aspetto della loro esperienza".

Nei giorni scorsi, intanto, sono arrivati i primi dati sulle installazioni di Google Stadia, e non sono molto incoraggianti.