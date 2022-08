Stadio Lotta di Pokemon Scarlatto e Violetto: tutti i dettagli sul multiplayer competitivo

Dopo aver mostrato in video il gameplay competitivo di Pokemon Scarlatto e Violetto, Game Freak entra nel merito delle sorprese previste per tutti gli esploratori di Paldea interessati a cimentarsi nelle sfide multiplayer PvP del kolossal open world in arrivo su Nintendo Switch.

La software house giapponese delinea il quadro completo delle esperienze PvP di Pokemon Scarlatto e Violetto partendo, appunto, dalla descrizione di Stadio Lotta, una funzione che permetterà ai giocatori di connettersi a internet per affrontare Allenatori di tutto il mondo.

Partendo dalle già solide basi offerte dalle Lotte Competitive di Pokemon Spada e Scudo, la nuova funzione Stadio Lotta darà accesso a un'ampia rosa di attività multigiocatore studiate per venire incontro alle esigenze di tutti gli esploratori di Paldea.

Nelle Lotte Amichevoli, ad esempio, i giocatori potranno competere in sfide "casual" non registrate e senza restrizioni sulle specie di Pokemon che possono prendervi parte. Nelle Lotte Competitive, invece, gli utenti potranno mettere alla prova le proprie abilità contro gli Allenatori di Pokemon di tutto il mondo. Il risultato di ciascuna sfida concorrerà a cambiare il proprio Grado e Classe, fino all'ambita Classe Master Ball dove poter sfidare gli Allenatori e le Allenatrici più abili del pianeta.

Sarà inoltre possibile sfidarsi in Gare Online strutturate a loro volta in Gare Ufficiali, con regole predeterminate e graduatorie costantemente aggiornate, e Gare Private, con sfide da disputare impostando liberamente le regole di ciascuno scontro. Non mancheranno nemmeno le Gare con Squadre a nolo, ossia delle battaglie tra Allenatori a cui accedere tramite un ID condiviso online. Per fruire tutte le funzionalità e le modalità di Stadio Lotta sarà necessaria l'iscrizione a Nintendo Switch Online.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Pokemon Scarlatto e Violetto sarà disponibile dal 18 novembre in esclusiva su Switch. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Pokemon Scarlatto e Violetto tra Paldea e Leggendari.