Stafield: al Best Buy compri la versione Xbox Series X e hai un gelato di Halo in omaggio

Starfield è già a quota 6 milioni di giocatori e l'eco del suo successo non ha tardato a diffondersi. Con le orecchie ben tese, i rivenditori non perdono occasione per lanciare le offerte più deliziose: per rinfrescarsi dalla calura estiva, ad esempio, Best Buy offre un gelato di Halo in omaggio a chiunque acquisti Starfield per Xbox Series X.

L'offerta, purtroppo per noi europei, si estende ai giocatori di Canada e USA e addolcisce letteralmente l'acquisto. Il gelato a tema HALO è così descritto in via ufficiale:

"L'originale gelato al cioccolato, vaniglia e fragola racchiuso tra due wafer al cioccolato che puoi mangiare sulla terra o nello spazio!"

Il pacchetto gioco + gelato è in vendita al prezzo di 69,99 $. Volendo, è possibile acquistare il gelato anche separatamente, al costo di 4,99 $ su Amazon, anche se Best Buy indica come valore del prodotto 9,99 $.

Del resto, l'esplorazione è il cuore di Starfield e i viaggi interplanetari richiedono parecchie energia: ogni cosmonauta che si rispetti ha bisogno di ricaricare le energie e reintegrare gli zuccheri. Un buon gelato è anche quello che ci vuole quando si aspetta, per esempio per via delle code di Starfield su Xbox Cloud Gaming, che sono diventate lunghissime.