Starfield piace anche ai giapponesi: Famitsu lo applaude ma non grida al capolavoro

Dal paese del Sol Levante sono appena giunte le valutazioni assegnate dai recensori del prestigioso magazine Famitsu, che interessano alcune delle novità più importanti di questo autunno, Starfield incluso.

Famitsu | I voti del numero 1817

The Crew Motorfest (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/9/9/9 [35/40]

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/9/9/9 [35/40] The Game of Life (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

(Switch) – 8/8/8/7 [31/40] NBA 2K24 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/7/8/8 [31/40]

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/7/8/8 [31/40] Starfield (Xbox Series) – 9/8/8/9 [34/40]

(Xbox Series) – 9/8/8/9 [34/40] Sword Art Online: Last Recollection (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/8/7/8 [31/40]

Sulle colonne di Famitsu l'ultima space opera di Bethesda s'è guadagnata un 34/40, frutto della somma di due 8 e due 9. Starfield ha evidentemente convinto anche i recensori giapponesi, che si sono mostrati propensi a premiarlo con votazioni in linea con la media internazionale. Quel 34/40 equivale infatti ad un 85, un punteggio simile al Meta Score di 84 attualmente esibito sull'aggregatore di recensioni più consultato sulla piazza - cartina tornasole di un prodotto di elevata caratura, ma sicuramente lontano dal potersi definire un capolavoro. Leggete la nostra recensione di Starfield, già che ci siete.

Molto bene anche The Crew Motorfest, nuovo gioco di corse multiplayer di Ubisoft che ha addirittura superato Starfield guadagnandosi un 35/40 (parliamo chiaramente di generi diversi e non direttamente comparabili), un po' meno NBA 2K24, che si è fermato a 31/40. Completano il quadro mensile il 31/40 di Sword Art Online: Last Recollection, in uscita dalle nostre parti il prossimo 6 ottobre, e il 31/40 di The Game of Life.