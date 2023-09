Stafield, la tech review di Digital Foundry: "notevole" su Xbox Series X

Nel video in cui analizza Starfield da un punto di vista tecnico su Xbox Series X, Digital Foundry ha definito "notevole" l'ultima fatica di Bethesda. Del gioco di ruolo a tema spaziale è stata elogiata anche la vastità contenutistica.

Dopo i primi test di Starfield di Digital Foundry effettuati qualche giorno fa, in cui già era stato premiato il lavoro degli sviluppatori con commenti positivi circa la capacità di ridurre i bug al minimo e la stabilità complessiva dei 30 FPS, la Tech Review scende ulteriormente nel dettaglio, prendendo in esame la versione Xbox Series X.

Proprio in tema di stabilità dei 30 FPS, Digital Foundry celebra Starfield e il team di Bethesda per il lavoro fatto circa l'implementazione del motion blur per-pixel, una tecnologia grazie alla quale migliora la percezione della fluidità.

Naturalmente, vengono segnalate anche alcune criticità riscontrate. Ad esempio, dal punto di vista dell'implementazione HDR e del rendering puro, Digital Foundry osserva che Starfield non è particolarmente all'avanguardia, sebbene il team sia riuscito a creare qualcosa di sbalorditivo.

Relativamente alle lamentela di alcuni giocatori sul fatto che Starfield ha troppi caricamenti, il recensore si sofferma più che altro sui tempi di caricamento, che secondo la sua percezione si allungano a mano a mano che si progredisce col gioco.

In definitiva, Digital Foundry ha apprezzato Starfield, con un'ulteriore menzione d'onore per l'audio: la colonna sonora dell'RPG di Bethesda è stata definita "fenomenale" e anche gli effetti sonori sono stati definitivi impressionanti per creare la giusta atmosfera.