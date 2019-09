La Stagione 18 competitiva di Overwatch rinviata per un grave bug del matchmaking

Gli sviluppatori di Overwatch, nella persona di Bill Warnecke, confermano dalle pagine del forum ufficiale di Blizzard di aver deciso di rinviare a data da destinarsi la Stagione 18 competitiva del loro iconico hero shooter.

Secondo quanto specificato dallo stesso Warnecke, a determinare il posticipo della nuova fase multiplayer di Overwatch è stata la scoperta di un grave bug nel matchmaking. Il problema in questione, segnalato da molti appassionati dello sparatutto nel corso di questi giorni, ha influenzato pesantemente i valori di Skill Rating: accortosi del bug, il supporto tecnico di Blizzard ha così ritenuto opportuno bloccare temporaneamente le attività della Stagione 18 competitiva per operare gli opportuni aggiustamenti al matchmaking.

Come suggerito dagli stessi amministratori del forum ufficiale di Blizzard, le tempistiche scelte dalla software house nordamericana per annunciare il posticipo della nuova Stagione di Overwatch sono state influenzate anche dalla concomitanza con il fine settimana del Labor Day statunitense, la festa dei lavoratori.

In attesa di scoprire quando ripartirà la Stagione 18 Competitiva, vi ricordiamo che da metà agosto è disponibile la Coda Ruoli in Overwatch e che, di recente, si sono moltiplicati i rumor che vorrebbero Blizzard già al lavoro sulla versione di Overwatch per Nintendo Switch.