La Stagione 2 di Apex Legends non sta entusiasmando su Twitch

Lo scorso 2 luglio ha finalmente preso il via la Stagione 2 di Apex Legends, che a differenza della prima ha rimpolpato l'offerta ludica con una quantitativo più che soddisfacente di contenuti, tra cui la nuova leggenda Wattson, il fucile L-Star, un Battle Pass più variegato, il sistema di sfide e la Modalità Classificata.

Eppure, l'interesse da parte degli spettatori di Twitch non sembra essere tornato ai livelli del periodo d'esordio. Nei giorni successivi al lancio della Stagione 2, il numero di spettatori medi durante la giornata non ha mai superato quota 50.000 unità, fermandosi piuttosto ad un picco di 45.942, fatto registrare il giorno del debutto. Il 3 luglio il valore è rimasto sostanzialmente stabile, ma nei due giorni successivi è calato dapprima a 36,538 e poi a 26.673. Fino allo scorso mese di marzo, Apex Legends era in grado di superare in scioltezza i 100.000 spettatori medi, prima dell'inesorabile e lento declino che neppure la Stagione 2 è stato in grado di fermare.

Cosa ne pensate? Siete tornati a giocare ad Apex Legends con l'inizio della nuova stagione? Ne approfittiamo per farvi sapere che tra le nostre pagine trovate una guida all'utilizzo di Wattson, e che gli abbonati a Twitch Prime possono ottenere delle skin gratuite di Apex Legends.