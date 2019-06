Stagione 2 di Apex Legends: Respawn promette di aggiungere skin migliori

Dopo aver confermato l'arrivo delle Sfide di Apex Legends durante la Stagione 2, gli autori di Respawn Entertainment intervengono sulle pagine di Reddit per promettere l'aggiunta di una serie tutta nuova di skin per personalizzare le armi, il vestiario e la scheda personaggio della propria Leggenda preferita.

Le nuove skin sbloccabili dagli esploratori dell'isola di Kings Canyon, a detta degli autori californiani, saranno in grado di soddisfare i gusti e le esigenze degli appassionati del battle royale di Electronic Arts.

Proprio come avvenuto durante la prima Season di Apex Legends, anche stavolta le skin aggiuntive dovrebbero essere ottenute sia attraverso la naturale progressione dell'esperienza di gioco che tramite l'evoluzione dei livelli del Pass Battaglia. Anche l'aggiunta delle Sfide a tempo e, presumibilmente, delle nuove modalità, contribuirà ad ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione di coloro che vorranno arricchire il guardaroba digitale della propria Leggenda.

A questo punto non resta altro da fare se non attendere l'inizio dell'EA Play, con una serie di eventi in diretta streaming che i vertici di Electronic Arts terranno la sera di sabato 8 giugno a partire dalle ore 18:30 italiane per festeggiare l'apertura dell'E3 2019. Sempre durante l'EA Play, a Respawn spetterà poi il compito di mostrare dalla fiera videoludica di Los Angeles il primo gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order, l'attesissima avventura sci-fi prevista al lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 15 novembre.