Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 4

In attesa di scoprire quali saranno le novità del prossimo aggiornamento settimanale di Fortnite Capitolo 3, in arrivo martedì, Epic Games ha introdotto gli incarichi della Settimana 4 della Stagione 2, così che possiate raggiungere più velocemente il livello 100 e iniziare a sbloccare gli stili extra delle skin del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Viaggia in aria con un jetpack (0/100) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Il primo incarico di questa settimana coinvolge il jetpack, strumento che torna nel battle royale di Epic Games senza però entrare a far parte del loot che può essere trovato in giro per la mappa. Nella Stagione 2 del Capitolo 3, infatti, i jetpack si possono trovare esclusivamente a bordo dei dirigibili di colore nero dell'Ordine Immaginario e fanno parte dello scenario: per raccoglierne uno dovrete avvicinarvi a quelli appesi alle pareti in prossimità delle uscite del dirigibile e interagirci. A questo punto continuate a spostarvi con il gadget in questione per accumulare distanza percorsa con il jetpack e completare la sfida.

Danneggia avversari con uno strumento di raccolta (0/75) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di una delle sfide classiche di Fortnite Battaglia Reale, visto che chiede ai giocatori di infliggere un totale di 75 punti danno con il piccone. Dal momento che un colpo di piccone infligge 20 punti danno, bastano quattro colpi per completare la sfida. Il metodo più rapido per finire l'incarico è quello di accanirsi su una qualsiasi guardia dell'Ordine Immaginario, poiché questi nemici controllati dall'intelligenza artificiale vengono conteggiati come avversari. In alternativa, potete scegliere di gettarvi in un luogo affollato all'inizio di un match e accanirvi su di un nemico che non ha ancora raccolto un'arma.

Visita distributori di benzina in un Bus della battaglia (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso non si tratta di un incarico particolarmente difficile, dal momento che vi basterà salire a bordo di un Bus della Battaglia corazzato, disponibile da poco nel gioco, e visitare tre diverse stazioni di rifornimento, anche in partite differenti.

Elimina le forze del l'OI in una partita singola (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Sebbene possa sembrare un incarico particolarmente complesso, eliminare tre guardie dell'Ordine Immaginario in una sola partita è davvero facile in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2. Basta infatti recarsi al Canyon Condominiale, luogo in cui i Sette e l'OI si stanno scontrando, per trovare nemici a sufficienza da completare la sfida. In alternativa, potete salire a bordo dei vari dirigibili o visitare uno dei vari avamposti dei nemici.

Ottieni secondi di tempo in volo dopo che una Granata Onda d'Urto ti colpisca (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice, sebbene in questo caso si debba avere un po' di fortuna, visto che non esiste un metodo per ottenere con certezza matematica questo oggetto da lancio. Una volta ottenuta una Granata Onda d'Urto, lanciatela ai vostri piedi e restate in aria il più possibile. Se volete completare la sfida con un solo lancio, utilizzate l'oggetto in prossimità di un dirupo o in cima ad una passerella creata in una modalità nella quale sono permesse le costruzioni.

Pesca o raccogli un Pescetermico (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è forse la sfida più complessa di questa settimana, dal momento che il Pesce Termico è piuttosto raro e vi toccherà continuare a pescare nei punti di pesca sparsi in giro per la mappa fino a quando non troverete questo specifico pesce. Non dimenticate che l'oggetto va raccolto, altrimenti la sfida non verrà considerata completata.

Accetta una taglia da una bacheca delle taglie entro 30 secondi dall'atterraggio (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

L'ultima sfida della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 è molto facile, poiché non occorre portare a termine la taglia ed è sufficiente accettarla. Tutto ciò che dovete fare è atterrare lentamente in un luogo d'interesse e interagire con la bacheca delle taglie per accettarne una. Fortunatamente, questo oggetto è segnato sulla mappa con l'icona di un rombo con all'interno un mirino ed è quindi semplicissimo raggiungerla entro mezzo minuto dal momento dell'atterraggio.

In aggiunta a questi incarichi stagionali, gli sviluppatori hanno introdotto anche nuove missioni legate alla storia e hanno posizionato gli Omni-Chip al Daily Bugle, a Canyon Condominiale e a Pale Eoliche. Ciascuno dei luoghi indicati nasconde tre collezionabili e basterà visitare queste aree della mappa per far spuntare le loro icone sulla mappa. Per chi non lo sapesse, gli Omni-Chip sono una valuta stagionale che permette di sbloccare gli stili aggiuntivi del piccone di Tsuki 2.0, così da modificarne la forma, il colore e gli effetti sonori.

