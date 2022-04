La Stagione 26 di Diablo 3 è iniziata: disponibile la nuova attività Incubo Echeggiante

Dopo dieci anni, Diablo 3 non vuole proprio saperne di andarsene in pensione: mentre continuiamo ad attendere notizie sulla data d'uscita di Diablo 4 e Diablo Immortal, il terzo capitolo è entrato in un nuovo capitolo della sua storia.

Oggi 15 aprile ha ufficialmente preso il via la Stagione 26 di Diablo, intitolata La Caduta dei Nefilim. Blizzard Entertainment introduce così la nuova stagione tematica: "Le anime degli eroi sconfitti nell'eterna lotta contro il male invocano il tuo aiuto! Gli astuti Nefilim sentiranno le grida pietrificate dei morti, trovandosi in comunione con gli ultimi istanti agonizzanti dei defunti. Sapranno dare ascolto ai sussurri di espiazione degli eroi caduti, sopravvivendo ai loro incubi echeggianti? O vi resteranno intrappolati per sempre, unendosi anche loro ai Nefilim che non ce l'hanno fatta? Solo il tempo potrà dirlo".

La novità più importante della Stagione 26 è sicuramente rappresentata dall'Incubo Echeggiante, una nuova attività nella quale i giocatori sono chiamati ad affrontare un'intensa e affollata sfida sempre più impegnativa che porterà al limite la loro capacità di restare in combattimento più a lungo possibile.

Tra le ricompense della Stagione 26 figurano oggetti introdotti per la prima volta nella Stagione 14, tra cui stivali e pantaloni del completo del Conquistatore, una serie di cornici ritratto a tema del misterioso Tal Rasha e un vessillo dedicato all'arcangelo della giustizia Tyrael. Per chi completa l'intero percorso stagionale fino al grado Guardiano ci sono il ritratto Rimembranza di Rakkis e la mascotte Demone Addentatore.

Se desiderate maggiori dettagli sull'Incubo Echeggiante, sulle Conquiste Stagionali, sul Dono di Haedrig, vi invitiamo a consultare il lungo changelog ufficiale della Stagione 26 di Diablo 3.