Stagione 7 di Fortnite: trapelano in rete le Sfide della Settimana 4

Il mattino dei dataminer di Fortnite ha l'oro in bocca, come ribadito anche stavolta dal leak delle nuove Sfide della Settimana 4 della Stagione 7 che interesseranno tutti i giocatori del battle royale di Epic Games a partire dal 27 dicembre.

Sfide Gratuite

Fase 1: Distruggi le Sedie - 1 Stella

Fase 2: Distruggi i Pali di Legno - 1 Stella

Fase Finale: Distruggi le strutture di Legno - 1 Stella

Fase 1: Cerca la lettera "O" in Parco Pacifico - 1 Stella

Fase 2: Cerca la lettera "S" nel Bosco Blaterante - 1 Stella

Fase 2: Cerca la lettera "M" di Dusty Divot - 1 Stella

Fase 2: Cerca la lettera "N" sotto un lago ghiacciato - 1 Stella

Fase Finale: Visita il cartellone NOMS di Corso Commercio - 1 Stella

Effettua (?) Danni con il Piccone - 10 Stelle

Sfide del Pass Battaglia

Elimina (?) Nemici in tutti gli Avamposti di Spedizione - (?) Stelle

Lancia (?) Fuochi d'Artificio - (?) Stelle

Pilota il biplano X-4 Stormwing in (?) differenti partite - (?) Stelle

Dando per assodata la veridicità di questo leak (vista la comprovata affidabilità delle fonti rappresentate dai dataminer), a questo punto non ci resta che attendere la comunicazione ufficiale da parte di Epic per riempire i vuoti lasciati dai rumor e capire quali attività dovremo svolgere sull'isola di Fortnite Battaglia Reale con le Sfide della Settimana 4 della Stagione 7 che avranno luogo a partire da giovedì 27 dicembre.