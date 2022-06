Parte la Stagione 7 di Rocket League: tutte le sorprese della nuova fase ingame

Come preannunciato da Psyonix nei giorni scorsi con i primi dettagli sulla Stagione 7 di Rocket League, a partire da oggi mercoledì 15 giugno il kolossal free to play targato Epic Games entra ufficialmente nella sua nuova fase ingame, portando in dote tante novità e sorprese per gli appassionati del battle car racer.

La settima Season inaugurata dagli sviluppatori statunitensi dopo la rivoluzione di Rocket League gratis offre a tutti i giocatori l'opportunità di accedere a una pletora di oggetti inediti seguendo il doppio binario (gratuito e premium) del Rocket Pass.

Il percorso stagionale delineato da Psyonix comprende la lussuosa auto Maestro, personalizzazioni VIP per il proprio veicolo preferito e decine di customizzazioni estetiche per il proprio avatar. Nella Stagione 7 assisteremo anche all'arrivo di una variante dorata di Utopia Coliseum, oltre ad altre caratteristiche e funzionalità speciali che approderanno nel gioco nel corso della season.

Già a partire da oggi, mercoledì 15 giugno, il sistema classificato di Rocket League premierà i giocatori di livello 70 e superiore con pezzi rarissimi verniciati d'oro: tali ricompense si faranno sempre più frequenti con l'aumentare del proprio grado fino al livello 150. Da qui ai prossimi giorni assisteremo anche all'arrivo di nuovi pacchetti di allenamento personalizzato da sbloccare nei Tutorial per mettere alla prova la propria bravura nelle parate e nella precisione dei tiri. Più avanti nel corso della Stagione 7 ci sarà spazio anche per l'evento a tempo limitato Summer Anniversary che celebrerà l'estate e i sette anni trascorsi dal lancio di Rocket League.