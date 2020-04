La stagione competitiva di Legends of Runeterra inizia oggi, ecco un ottimo deck

La modalità Classificata è già attiva in Legends of Runeterra. In concomitanza con il debutto ufficiale, tutti si possono cimentare a scalare la ladder classificata e a testare i primi deck e le soluzioni proposte dagli streamer.

Questi hanno ovviamente iniziato a proporre un enorme assortimento di deck e archetipi, dai Mill ai Control, dai Midrange agli Aggro.

La ladder classificata di Ledends of Runeterra, dopo quella della Beta, è così resettata:

I livelli Master scendono di 800 LP.

I Diamond e Platinum diminuiscono a 750 LP.

I Gold e Silver tornano indietro di 675 LP .

Gli account Bronze e Iron vengono settati su Iron IV.

A meno di ventiquattro ore dalla presentazione ufficiale, comunque, stanno già emergendo alcune composizioni, campioni e carte della nuova espansione che si stanno affermando come alcune scelte tra le più efficaci in questo momento.

In particolare, sembra che la combo tra la cara Miss Fortune e Quinn (che potete vedere in calce alla notizia) sia tra le più gettonate. Entrambi i campioni nel mazzo, Quinn e Miss Fortune, salgono di livello quando viene portato l'attacco all'avversario per quattro volte.

Una volta che Miss Fortune è aumentata di livello, si trasforma in una forza della natura che può sconquassare la board avversaria. La carta Quinn viene sfruttata più come supporto a Miss Fortune, visto che può evocare il fido Valor, creatura molto utile in quanto con la keyword Sfidante può selezionare le creature avverarie e “distrarle” dall'obbiettivo principale costringendole, appunto, a combattere con lui.

Miss Fortune, insomma, si presenta indiscutibilmente come il capitano della baracca, l'eroe più importante da proteggere a tutti i costi. Per questo lo streamer che ha rifinito l'archetipo è andato a inserire carte di protezione, che forniscono “Barriera” grazie all'apposita keyyword, e carte di potenziamento delle statistiche delle creature.



Ecco il codice per importarlo: CEBQEAQGCELAKAIAAEERUHJFAYBAAAYEAYDQSCQAAEAQEBQV