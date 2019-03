La prima stagione degli Hearthstone Grandmasters inizia il 17 maggio

Lo scorso mese Blizzard ha rivelato i tre livelli del programma degli Hearthstone Masters, che si sta svolgendo con i Masters Qualifiers dai quali verranno fuori i nomi dei 250 giocatori che andranno all'Hearthstone Masters Tour a Las Vegas nel mese di giugno.

I Grandmasters costituiscono la vetta degli eSport di Hearthstone e forniscono una competizione online piacevole e duratura nella quale si sfidano i migliori giocatori di Hearthstone del mondo.

Come funziona

Gli Hearthstone Grandmasters vedranno impegnate tre regioni: Americhe, Europa e Asia Pacifica, con 16 giocatori ognuna per un totale di 48 partecipanti. Ogni regione verrà divisa in modo casuale in due divisioni di otto giocatori ciascuna. I giocatori di ogni regione si affronteranno in un doppio girone all'italiana che si disputerà con il formato Specialista al meglio delle tre. Al termine di tutti i match, i giocatori otterranno un grado all'interno delle proprie divisioni in base al numero di vittorie ottenute. Le divisioni verranno rivelate all'HCT 2019 World Championship di Taipei il 28 aprile prima delle Grand Finals.

I giocatori verranno invitati a partecipare agli Hearthstone Grandmasters nel loro anno inaugurale da Blizzard Entertainment in base a criteri come i guadagni totali nella loro carriera, i punti ottenuti durante l'HCT 2018, chi ha ottenuto più punti durante la stagione, il contributo alla community di Hearthstone e molto altro. Gli Hearthstone Grandmasters otterranno premi in denaro commisurati alle loro prestazioni durante la stagione e saranno automaticamente qualificati a tutti gli eventi dell'Hearthstone Masters Tour.

I primi tre giocatori di ogni divisione al termine di ogni stagione competeranno nel Grandmasters Seasonal Playoff, nel quale si scontreranno sei giocatori. I finalisti di ogni regione di entrambe le stagioni del 2019 si uniranno ai due giocatori provenienti dalle China Gold Series per formare un totale di otto giocatori che si daranno battaglia per un montepremi da 500.000 $ nelle Hearthstone Global Finals al termine dell'anno.

In seguito alla conclusione della Stagione 2 degli Hearthstone Grandmasters, i giocatori che saranno arrivati ultimi nelle rispettive divisioni saranno a rischio retrocessione. I giocatori che avranno ottenuto la fetta maggiore del montepremi del programma Masters Tour in ogni regione potranno ricevere un invito a rimpiazzare i Grandmasters ultimi in classifica per la stagione del 2020.

Quando si svolge

Ci saranno due stagioni degli Hearthstone Grandmasters nel 2019, ognuna delle quali si svolgerà in otto settimane di match online trasmessi in diretta su Twitch.tv/PlayHearthstone. Cinque match saranno trasmessi ogni venerdì, altri cinque sabato e infine sei di domenica.

Segna la data sul calendario, perché la Stagione 1 dei Grandmasters comincia il 17 maggio! Il nostro sito web cambierà man mano che ci avvicineremo a questa data, per cui tienilo d'occhio perché arriverà una nuova pagina per il calendario in seguito all'HCT 2019 World Championship dove potrai scoprire quando giocheranno i tuoi giocatori preferiti!