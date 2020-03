La stagione NBA si ferma per il Coronavirus, problemi per NBA 2K20

La stagione NBA è stata sospesa a causa dell'emergenza globale Coronavirus, questo però ha causato alcuni problemi ad NBA 2K20 e più precisamente alla modalità MyLeague, basata proprio su statistiche e dati ufficiali della National Basketball Association.

L'algoritmo alla base di MyLeague non è progettato per non ricevere dati in tempo reale e non avendo nuove statistiche da cui attingere, sembra andare in confusione, bloccando di fatto il gioco. Una situazione piuttosto atipica che evidentemente gli sviluppatori di Visual Concepts non avevano previsto, al momento risulta quindi impossibile giocare alla modalità MyLeague di NBA 2K20 e non è chiaro quando sarà possibile riprendere senza incappare in questo bug.

La stagione NBA 2019/2020 è ufficialmente sospesa a tempo indeterminato e potrebbe anche non riprendere, Visual Concepts e 2K dovrebbero quindi rielaborare il proprio algoritmo utilizzando dati casuali ovviamente non aggiornati (non essendoci partite in corso), non è detto però che gli sviluppatori siano disposti a pubblicare una patch che richiederebbe probabilmente molto lavoro.

Restiamo in attesa di capire come si evolverà la situazione, un caso certamente unico nella storia di NBA 2K20. Cosa ne pensate di questa vicenda? Fateci sapere le vostre impressioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.