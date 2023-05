Al via la prima stagione di 'TALK 'N PLAY: Embrace Your Game' con i Samsung Morning Stars

Sta per partire un nuovo appuntamento dedicato al mondo del gaming e dell'intrattenimento a 360 gradi. Samsung Electronics è lieta di presentare TALK 'N PLAY: Embrace your game, un nuovo talk show con i Samsung Morning Stars.

I primi tre episodi saranno trasmessi in live su Twitch ogni due settimane, nelle giornate di mercoledì 24 maggio, 7 e 21 giugno, e saranno dedicati interamente al mondo del gaming e del cinema, in attesa della ulteriori sorprese e iniziative promesse da Samsung per il Giffoni Good Games che si terrà a inizio luglio.

I protagonisti dello show saranno i Samsung Morning Stars, il team eSports di Samsung, che metteranno a disposizione degli spettatori uno spazio completamente incentrato sulle passioni della community. Nel corso degli episodi si alterneranno momenti di tal show alle immancabili interazioni con i fan e ai live gameplay, ma non mancheranno neppure i dibattiti sulle ultime novità del mondo del cinema e sui videogiochi in arrivo da qui ai prossimi mesi.

A condurre gli episodi e ad accogliere gli ospiti della puntata si alterneranno due host d'eccezione: Terenas, nome d'arte di Lapo Raspanti, uno dei più importanti esponenti della community italiana di League of Legends, di cui è anche caster ufficiale, e Mattia Ferrari, in arte VictorLaszlo88. Il primo episodio che verrà trasmesso mercoledì 24 maggio accoglierà la Tiktoker e streamer emergente Shioriboh, mentre il secondo e il terzo, live mercoledì 7 e 21 giugno, avranno come protagonista Nisa, player ufficiale dei Samsung Morning Stars per Apex Legends.

Per il terzo e ultimo appuntamento, il live streaming verrà trasmesso dalla cornice del Samsung Creator Lab, lo spazio gaming allestito all'interno della Samsung SmartThings Home di Milano. Nelle intenzioni degli organizzatori, la prima stagione di TALK ‘N PLAY sarà solo il punto di partenza di una serie di appuntamenti Samsung legati al mondo del gaming che si svilupperanno fino a novembre 2023.