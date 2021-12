STALKER 1989, aspettando Heart of Chernobyl: gratis il Demake ispirato a Contra

Con il team di sviluppo che continua a stuzzicare la community con ricche novità su mappa e gameplay di STALKER 2: Heart of Chernobyl, l'attesa per l'uscita del titolo è ancora piuttosto lunga: il Day One della produzione è infatti fissato per il prossimo 28 aprile 2022.

Per ingannare i mesi che separano il pubblico dal lancio di STALKER 2: Heart of Chernobyl, un appassionato ha dato vita ad un simpatico progetto. Stiamo parlando di STALKER 1989, un Demake in stile retrò del primo STALKER. Con dinamiche di gameplay ispirate alla serie di Contra, la produzione presenta però un ritmo di avanzamento più blando, meno frenetico.

Per osservare STALKER 1989 in azione, direttamente in apertura a questa news trovate un primo video gameplay dimostrativo del rifacimento in chiave vintage. Dietro le quinte di questo interessante Demake troviamo un appassionato attivo in rete come "urukhai", divertitosi a dare una nuova forma al primo STALKER: Shadow of Chernobyl. Cosa ve ne pare del risultato finale ottenuto dal creativo giocatore?



Se volete testare con mano il rifacimento, segnaliamo che il suo autore ha reso disponibile STALKER 1989 in maniera completamente gratuita. Tramite la pagina ufficiale di STALKER 1989, è infatti possibile procedere con l'esplorazione di questa peculiare avventura videoludica.