Stalker 2, annunciata la versione fisica Xbox Series X e PC

Koch Media e GSC Game World hanno annunciato una collaborazione per dare vita all'edizione fisica di Stalker 2 Heart of Chernobyl in uscita il 28 aprile 2022 su PC e Xbox Series X (e in digitale su Xbox Series S).

Koch Media si dichiara soddisfatta dell'accordo raggiunto: "dopo la grandiosa presentazione all'E3, siamo più che entusiasti di preparare il terreno per l'ingresso nel mercato fisico globale di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Abbiamo già lavorato su S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky e non vediamo l'ora di collaborare nuovamente con GSC Game World su tutte le attività relative alla pubblicazione fisica per rilasciare con successo il prossimo capitolo del pluripremiato franchise di S.T.A.L.K.E.R."

Il sequel di Stalker è stato presentato all'E3 2021 durante lo showcase Microsoft, ricevendo una buona accoglienza da parte di pubblico e critica. I tre giochi del franchise hanno venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo e Heart of Chernobyl ha sicuramente le carte in regola per diventare uno dei titoli più popolari del 2022.

Oltre all'edizione fisica, Stalker 2 uscirà su Game Pass al lancio e ovviamente in formato digitale sugli store Xbox e PC, per dare modo ai giocatori di scegliere liberamente come fruire del gioco in base alle proprie necessità ed esigenze.