STALKER 2, aspettando l'evento Xbox: nuovo video diario tra armi, fazioni e...denti!

Dopo aver smentito l'arrivo di un gameplay trailer di STALKER 2 in occasione dell'evento Xbox Indie Showcase di questa sera, gli sviluppatori dell'horror shooter tornano a presentare il titolo.

Con un video diario pubblicato proprio sui canali ufficiali del programma ID@Xbox, GSC Game World. Il nuovo filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, consente di dare uno sguardo a molteplici aspetti della produzione. Tra questi ultimi, possiamo citare alcuni dettagli su due delle fazioni attive nella mappa di gioco. Da una parte, possiamo trovare il gruppo Duty, che vorrebbe trasformare la Zona in uno Stato, evoluzione osteggiata invece dai Freedom. In vista di STALKER 2, il design delle due fazioni è stato aggiornato ed arricchito, con un'anteprima presentata nel video diario.

Novità anche sul fronte delle armi, con un arsenale che ne includerà oltre 30, tra cui fucili ampiamente modificabili. Alcuni modelli di armi da fuoco sono stati mostrati nel filmato, che si è infine concluso con un approfondimento decisamente inaspettato e dedicato...ai denti! GSC Game World ha infatti presentato un tool custom utilizzato dal team per creare la dentatura dei propri personaggi e dipingere look unici.



Lasciandovi alla visione del video diario, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una speciale video anteprima di STALKER 2, atteso nel 2021 su PC e Xbox Series X|S.