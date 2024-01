STALKER 2, data d'uscita presto rivelata? Lo suggerisce un update sospetto sull'Epic Stor

Sappiamo con certezza che STALKER 2 è previsto per il primo trimestre del 2024, come confermato da GSC Game World in occasione del PC Gaming Show dello scorso novembre. Una data d'uscita precisa su PC e Xbox Series X/S ancora non è nota, ma grosse novità potrebbero arrivare a breve.

Come fatto notare da un utente su Reddit, alcune immagini dell'FPS survival horror presenti sull'Epic Games Store sono state silenziosamente aggiornate, mostrando adesso un nuovo HUD. La rinnovata interfaccia utente non è in verità troppo differente rispetto a quella mostrata nelle foto più datate e in realtà non rappresenterebbe nessuna novità particolarmente eclatante. C'è però un dettaglio da tenere in considerazione.

L'update delle immagini sullo store di Epic Games con l'interfaccia rinnovata è avvenuto in tempi molto recenti, a ridosso dell'Xbox Developer Direct del 18 gennaio 2024 annunciato negli scorsi giorni: viene dunque spontaneo ipotizzare che l'evento Xbox potrebbe essere il palcoscenico perfetto per rivelare ufficialmente quando STALKER 2 Heart of Chornobyl sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S, considerato il suo esordio sul mercato già da tempo confermato per i primi mesi del 2024.

Non resta che attendere il nuovo Xbox Developer Direct per scoprire nel dettaglio quali sono i piani di GSC Game World per l'esordio della loro prossima, attesa produzione.