Stalker 2: data e ora d'uscita del prossimo gameplay trailer, manca pochissimo

Quando vi abbiamo mostrato la triste situazione degli sviluppatori di Stalker 2 Heart of Chornobyl, costretti al riparo durante i bombardamenti russi in Ucraina, non ci aspettavamo nuove informazioni sul gioco in così breve tempo. Malgrado tutto, però, il team ha appena confermato che mancano poche ore al debutto del nuovo trailer dello sparatutto.

Dalla pagina ufficiale YouTube dedicata al video, che verrà trasmesso il 29 dicembre 2022 alle ore 20:00 del fuso orario italiano, apprendiamo che il titolo del trailer sarà "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Official 'Come to Me' Gameplay Trailer (4K)". Purtroppo non sappiamo quali contenuti verranno mostrati, ma abbiamo la conferma della pubblicazione della versione 4K del filmato, grazie alla quale potremo analizzare ogni singolo dettaglio del titolo che farà sfoggio delle potenzialità dell'Unreal Engine 5.

Non è da escludere inoltre che il video possa finalmente svelare la data d'uscita definitiva del gioco, che vi ricordiamo era previsto inizialmente per l'8 dicembre 2022 e che, per via del conflitto scoppiato in territorio ucraino, è stato posticipato al prossimo anno. A tal proposito, qualche giorno fa è stato confermato che uno sviluppatore di Stalker 2 Heart of Chornobyl è morto durante l'invasione russa dell'Ucraina.