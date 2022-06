STALKER 2: sembra che l'esclusiva Xbox sia stata rinviata al 2023

Nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase sono giunte tante ottime novità per i possessori di PC Windows e console Xbox, come ad esempio l'annuncio dell'arrivo su Game Pass di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal.

Tuttavia, nel mostrare i prossimi titoli destinati ad approdare sul servizio di gaming on demand da qui al 2023, Microsoft sembra aver confermato che STALKER 2 sia stato definitivamente rinviato al prossimo anno. L'ultima data di lancio fornita dagli sviluppatori di GSC Game World è quella dell'8 dicembre 2022, tuttavia sappiamo come la guerra tra Russia e Ucraina abbia completamente scombinato i piani lavorativi e non dei membri della software house.

A maggio è stato confermato che i lavori su STALKER 2 erano ormai ripresi, e per un po' di tempo questo ha lasciato ben sperare i fan ansiosi di provare con mano il nuovo capitolo della serie. Dedicarsi allo sviluppo del proprio gioco mentre è in corso un conflitto armato, tuttavia, rimane un compito estremamente difficile, e non c'è affatto da sorprendersi se il progetto in arrivo su PC e Xbox Series X|S sia slittato al 2023.

Nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase è finalmente stato mostrato il primo video gameplay di Starfield, la nuova IP Sci-Fi di Bethesda anch'essa attesa su PC Windows e console Xbox Series X|S.