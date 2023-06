STALKER 2, niente da fare: non ci sarà all'Xbox Showcase

Continua ad essere un momento complicato per STALKER 2 Heart of Chornobyl e per i ragazzi di GSC Game World, alle prese con il conflitto ancora in corso tra Russia ed Ucraina. Oltre agli attacchi degli hacker russi contro STALKER 2, gli sviluppatori hanno deciso di non prendere parte a nessuna conferenza di questo giugno.

Rispondendo al messaggio di un utente che chiedeva novità sul gioco e la sua eventuale presenza all'Xbox Showcase di domenica 11 giugno, il community manager di GSC Game World ha rivelato in maniera ufficiale che STALKER 2 non sarà alla conferenza Xbox e che la compagnia ha deciso di adottare una differente strategia di comunicazione riguardo i futuri aggiornamenti sull'atteso FPS survival.

"Solitamente non annunciamo mai o decliniamo la nostra partecipazione agli eventi, tuttavia per questa volta faremo un'eccezione: STALKER 2 salterà le conferenze di giugno e preferiamo fare annunci importanti nei prossimi mesi", conferma il community manager aggiungendo che "il nostro piano è di fornire update progressivi su ciò che stiamo preparando". La questione legata alla guerra non viene citata, dunque è probabile che i motivi dietro i mancati aggiornamenti sullo sviluppo del gioco non dipendano da ciò, bensì da reali ed effettive strategie adottate dal team ucraino su come pubblicizzare STALKER 2 nei prossimi mesi.



Uno degli ultimi aggiornamenti risale allo scorso maggio, quando gli autori mostrarono un video di STALKER 2 realizzato in-engine. Non è chiaro per ora quando gli autori torneranno a parlare del progetto previsto per PC e Xbox Series X/S.