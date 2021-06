STALKER 2: il gameplay dello sparatutto commentato dagli sviluppatori in un nuovo video

In occasione dell'Xbox Games Showcase Extended di Microsoft, gli sviluppatori di GSC Game World hanno presentato una versione commentata del trailer di Stalker 2 Heart of Chernobyl che mette in evidenza tutti i dettagli del gameplay.

Ogni sezione del trailer di gameplay di Stalker 2 è stata infatti analizzata nel dettagli dagli stessi autori dello studio ucraino: le animazioni di raccolta delle munizioni e di personalizzazione delle armi nello scontro a fuoco ambientato nella fabbrica, la vecchia torre nella palude, già nota ai fan della saga, nonché il nuovo rilevatore di artefatti chiamato Gilka (che in ucraino significa "ramo") utile per ripristinare la stamina attraverso i Jelly. Ancora, la scena del "danzatore" ambientata a Chernobyl-2, una location non lontana da Pripyat e il falò dove trovare piccoli momenti di pausa e ristoro. Gli sviluppatori hanno poi fornito una panoramica dei lavori di motion capture con tanto di filmati tratti dal dietro le quinte.

Prima di lasciarvi al trailer completo, vi ricordiamo che Stalker 2 Heart of Chernobyl uscirà il 28 aprile del 2022 su PC e Xbox Series X/S e sarà incluso nel catalogo del Game Pass. Sulle nostre pagine potete trovare una ricca anteprima di Stalker 2.