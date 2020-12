STALKER 2, gameplay trailer per l'horror next gen: inquietudine su PC e Xbox Series X

Tra le molte produzioni videoludiche esclusive su console Xbox in arrivo nel 2021, troviamo anche S.T.A.L.K.E.R. 2, produzione dalle atmosfere inquietanti, sequel del primo S.T.A.L.K.E.R.

Sviluppato dal team di GSC Game World, il titolo è un connubio tra sparatutto in prima persona, horror e immersive sim, pronto ad accompagnare i giocatori più coraggiosi ai confini di "The Zone". Con l'espressione si identifica l'area circostante l'impianto nucleare di Chernobyl, popolato di mutanti, pericolose radiazioni e inquietanti creature. Con l'ultimo trailer di STALKER 2 pubblicato nel corso dell'estate di quest'anno, la community ha ora l'occasione di dare uno nuovo sguardo all'FPS.

Il team di sviluppo ha infatti reso disponibile un nuovo gameplay trailer del gioco, realizzato utilizzando unicamente l'engine dello sparatutto horror. Il filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, offre un piccolo assaggio dello stile che contraddistinguerà S.T.A.L.K.E.R. 2. Il teaser - afferma GSC Game World - mostra il gioco "come realmente si percepisce: rapidi cambi di scenario, ambientazioni minacciose e la costante sensazione di inevitabile pericolo accompagnata da una appena distinguibile colonna sonora a base di chitarra".



Al momento, S.T.A.L.K.E.R. 2 è privo di una data di lancio specifica, ma il gioco resta atteso nel corso del 2021 su PC, Xbox Series X e Xbox Series X, con ingresso al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.