STALKER 2: GSC conferma l'attacco hacker russo e lancia un appello ai fan

È tutto vero: gli hacker hanno attaccato GSC e sottratto dati sensibili di STALKER 2. Gli sviluppatori dello sparatutto ruolistico a mondo aperto confermano le indiscrezioni e rivolgono un appello ai fan con una lettera aperta appena pubblicata sui social.

I rappresentanti della software house ucraina spiegano che "oramai è da più di un anno che subiamo continui attacchi informatici. Abbiamo affrontato ricatti, intimidazioni, hacking e tentativi di danneggiare i giocatori, uno sforzo continuo che punta a danneggiare lo sviluppo di STALKER 2 e la reputazione della nostra azienda".

Alla luce dell'ennesima minaccia degli hacker russi di diffondere 30 GB di dati della build di STALKER 2 trafugata, il team di GSC Game World si dice perfettamente consapevole della minaccia e, per questo, rivolge un appello ai giocatori: "Qualora dovessero esserci delle fughe di notizie, vi chiediamo di astenervi dal guardare o distribuire informazioni su STALKER 2 Heart of Chornobyl. Il materiale che ci è stato sottratto proviene da una vecchia build, osservandola potreste farvi un'idea sbagliata del gioco e del lavoro che abbiamo svolto da allora. Per questo, vi invitiamo a rimanere pazienti e ad attendere il lancio ufficiale del gioco per apprezzarlo al meglio. Crediamo davvero che lo amerete".

A chi ci segue, ricordiamo che STALKER 2 sarà alla GDC 2023: l'FPS open world di GSC Game World sarà tra i protagonisti del panel organizzato da NVIDIA per il 23 marzo, di conseguenza tra pochi giorni avremo modo di ammirare delle scene di gameplay inedite del titolo destinato ad approdare più avanti nel 2023 su PC, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass.