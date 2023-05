STALKER 2: GSC ci 'rinfresca' la memoria con un nuovo video in-engine

Dopo aver confermato l'attacco hacker russo a STALKER 2, GSC Game World ci 'rinfresca la memoria' con un nuovo video in-engine che, in quanto tale, è rappresentativo dell'esperienza grafica promessaci dagli sviluppatori ucraini con questo attesissimo FPS a mondo aperto.

La clip condivisa dal team GSC mostra il personaggio mentre si disseta sorseggiando una bevanda energetica NonStop per brindare alla sua salute dopo un lungo e pericoloso viaggio. Ad accompagnare il video in-engine di STALKER 2 troviamo un racconto breve che ci immerge nelle atmosfere dell'inferno post-apocalittico della Zona di Esclusione.

"Ancora un passo e si può già vedere all'orizzonte il sicuro e accogliente Yaniv. Lumi affamati ululano in lontananza, ma ci stanno seguendo e si fanno più acuti ogni secondo che passa. Lo zaino è pieno del prezioso habar ottenuto con l'ultima incursione, anche se le forze e il fiato per trascinarli sta iniziando a mancare. È in momenti come questo che uno stalker è solito recitare una preghiera per dire addio all'habar o alla sua vita, a seconda della propria scala di valori.

Ma per questo genere di disavventure, gli stalker più esperti sanno di avere un asso nella manica, lo stesso di 16 anni fa. Affidabile, gustoso e rinfrescante, proprio come dovrebbe essere uno stalker, NON STOP per natura... ricorda solamente di tenerne qualcuna di scorta per i momenti più difficili!"

In attesa di ulteriori chiarimenti sulla finestra d'uscita dell'FPS open world di GSC su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, vi lasciamo al nostro speciale sul gameplay di STALKER 2 dal grande fascino.