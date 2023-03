STALKER 2: hacker russi minacciano GSC di diffondere del materiale del gioco

A poco meno di due settimane dal loro ritorno in pubblico, fissato per il 24 marzo in occasione della GDC 2023, gli sviluppatori ucraini di GSC Game World, che certamente non se la sono passata bene nell'ultimo anno, devono vedersela con una brutta gatta da pelare. Degli sviluppatori russi li hanno minacciati di condividere materiali di STALKER 2.

Apprendiamo la notizia dalle pagine di Reddit, dove un utente ha tradotto per noi il messaggio minatorio che gli hacker russi hanno pubblicato su vk.com, noto social network sovietico. I malintenzionati affermano di essere in possesso di un grande quantitativo di materiali tratti da STALKER 2: Heart of Chornobyl (tra cui la storia completa, la descrizione delle cutscene, svariate illustrazioni concettuali, le mappe e altro ancora, per un totale di qualche decina di GB di dati) e minacciano di condividere tutto in rete se non verranno soddisfatte le loro richieste.

Gli hacker chiedono a GSC World di cambiare il loro atteggiamento nei confronti dei giocatori russi e bielorussi e di scusarsi con loro; mettere fine al ban dell'utente BF Star nel canale Discord ufficiale del gioco; reintrodurre la localizzazione russa.

L'ultimatum è fissato al 15 marzo. Gli hacker sperano in una collaborazione di GSC World, dal momento che, parole loro, "sinceramente non vogliono condividere tutto questo prima della pubblicazione del gioco, poiché potrebbe condurre ad un cancellazione o ad un rinvio dello stesso".

Restiamo in attesa della risposta degli sviluppatori di GSC Game World. A marzo 2022, ricordiamo, il team di Kyiv, minacciato dai bombardamenti, si è visto costretto ad interrompere lo sviluppo di STALKER 2, per poi riprenderlo solo due mesi più tardi tra tante difficoltà in quel di Praga. Uno sviluppatore è persino morto durante i combattimenti. A seguito dell'invasione subita dalla Russia, GSC Game World ha inoltre deciso cambiare il sottotitolo del gioco - passando da Heart of Chernobyl ad Heart of Chornobyl, quest'ultima la pronuncia ucraina - e di bloccare la distribuzione di STALKER 2 in Russia, promettendo rimborsi a tutti i giocatori del paese. Negli ultimi mesi hanno fornito ripetuti aggiornamenti sul gioco, il quale però risulta essere sprovvisto di una data d'uscita definitiva. STALKER 2: Heart of Chornobyl, ricordiamo, è atteso in un generico 2023 su Xbox Series X|S, PC e Game Pass.