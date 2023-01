Quali sono i requisiti PC di STALKER 2 Heart of Chornobyl?

Nonostante le tante difficoltà, GSC Game World continua a portare avanti regolarmente lo sviluppo di STALKER 2 Heart of Chornobyl, l'attesa produzione PC e Xbox Series X/S ancora sprovvista di una data d'uscita definitiva, comunque prevista entro il 2023.

Oltre ad aver scoperto i bonus preorder ed i contenuti di Deluxe e Ultimate Edition di STALKER 2, chi giocherà su PC si starà domandando quali sono i requisiti minimi e consigliati per il gioco. Gli sviluppatori rivelarono quest'informazione già nel corso dell'estate 2021, confermando tutti i dettagli sui requisiti di STALKER 2 per PC. Controllando sulla pagina Steam di STALKER 2 emerge che le informazioni sono al momento le medesime e senza modifiche. Ecco tutti i dettagli:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i5 7600K

Memoria: 8GB di RAM

Scheda Video: AMD Radeon RX 580 8GB o NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

150GB di spazio libero

Note aggiuntive: SSD

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 7 3700X o Intel Core i7 9700K

Memoria: 16GB di RAM

Scheda Video: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB o NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB o NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

150GB di spazio libero

Note aggiuntive: SSD

E' bene comunque chiarire che queste informazioni risalgono ad un anno e mezzo fa, e che da allora GSC Game World ha avuto non poche difficoltà con lo sviluppo del gioco a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Non sono dunque da escludere eventuali cambiamenti da qui all'uscita del gioco. Per il momento, comunque, i requisiti PC ufficiali rimangono gli stessi già annunciati nel 2021.