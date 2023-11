Stalker 2 Heart of Chornobyl: lo story trailer svela la finestra di lancio

A chiudere l'ondata di annunci del PC Gaming Show Most Wanted 2023 è stato Stalker 2 Heart of Chornobyl, che si è mostrato al pubblico dell'evento trasmesso in diretta streaming dopo un toccante messaggio del team di sviluppo.

Al termine del video-messaggio degli sviluppatori che hanno più volte sottolineato quanto sia importante il progetto per via delle difficoltà incontrate nel corso degli ultimi tempi, che includono anche la guerra e numerose minacce di morte, GSC World ha deciso di condividere con gli appassionati del mondo PC un nuovo trailer incentrato sul comparto narrativo.

Il filmato in questione ci permette di osservare alcune sequenze estratte dalle cutscene del gioco e di conoscere alcuni dei personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura in prima persona.

Al termine del trailer possiamo anche scoprire quella che sarà la finestra di lancio del titolo. Sembrerebbe infatti che Stalker 2 Heart of Chornobyl sia in arrivo nel Q1 del 2024, quindi possiamo attenderci l'arrivo del gioco su PC e Xbox Series X|S entro la fine di aprile del prossimo anno.

In attesa di scoprire la data esatta, vi ricordiamo che il gioco arriverà al day one anche su PC e Xbox Game Pass.

Avete già letto i primi dettagli sulle modalità grafiche di Stalker 2?