STALKER 2 Heart of Chornobyl verrà lanciato in Early Access? Spuntano alcuni indizi

Alcuni indizi scovati nella pagina ufficiale di STALKER 2 Heart of Chornobyl su un noto rivenditore di videogiochi lasciano intuire la volontà degli sviluppatori di distribuire il gioco in Accesso Anticipato.

Su Humble Bundle, il noto negozio online sul quale è possibile sia acquistare pacchetti di giochi in forte sconto (o tramite un abbonamento mensile) che ottenere le licenze di giochi singoli in versione Steam/ GOG. A tal proposito, tra le pagine del portale troviamo anche quella di STALKER 2 Heart of Chornobyl, la quale presenta alcuni riferimenti al possibile lancio dell'Early Access.

Ecco di seguito la dicitura presente anche nella versione italiana di ogni singola edizione del gioco sullo store di Humble Bundle:

"Questo gioco Steam ad accesso anticipato non è attualmente completo e potrebbe o meno cambiare in maniera significativa nel corso dello sviluppo. Per ulteriori informazioni sull'accesso anticipato di Steam, visita le Domande frequenti sull'accesso anticipato di Steam."

Al momento non è chiaro se si tratti o meno di un errore del sito o di una corretta anticipazione del modello di distribuzione del gioco, i cui sviluppatori stanno affrontando enormi difficoltà a causa della guerra in Ucraina. In attesa di un commento, vi ricorsdiamo che gli sviluppatori di STALKER 2 hanno spiegato i motivi dietro i recenti rimborsi sul Microsoft Store.