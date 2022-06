STALKER 2 e l'incertezza sull'uscita: Steam riporta dicembre 2023 come data

L'Xbox & Bethesda Showcase Extended è stato a sorpresa teatro per novità su STALKER 2 Heart of Chronobyl, l'atteso survival in prima persona previsto su PC e Xbox Series X/S, mostrato alla fine dell'evento Microsoft attraverso una coinvolgente sequenza introduttiva.

Dall'Extended Showcase è arrivata la conferma definitiva del rinvio di STALKER 2 al 2023, e non poteva essere altrimenti data la drammatica situazione in cui si trovano gli sviluppatori ucraini di GSC Game World. Nonostante le enormi difficoltà date dalla guerra tra Russia ed Ucraina, lo sviluppo del gioco è ripartito, ma con la situazione in continuo divenire rimane comunque molto complicato prevedere quando STALKER 2 sarà pronto per il lancio, e in che periodo.

La pagina Steam del titolo riflette in un certo senso questa profonda incertezza: l'opera di GSC Game World è infatti riportata in uscita per dicembre 2023, un placeholder che lascia intendere come tutto può accadere da qui ai prossimi mesi. Tutto dipende da come si evolverà il conflitto nel prossimo futuro, oltre alle condizioni lavorative con le quali lo studio con sede a Kiev dovrà fare i conti.

Già l'aver potuto vedere la nuova sequenza introduttiva in azione è stato un segnale importante da parte del team: si spera dunque per un proseguo dei lavori il più possibile sereno per tutti i membri di GSC Game World, aspettando ulteriori aggiornamenti sul promettente progetto.