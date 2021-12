STALKER 2, mappa vasta e 100 ore di gameplay per completarlo: i nuovi dettagli

Grazie ad un'anteprima pubblicata da PCGamer Magazine apprendiamo nuovi dettagli su una delle esclusive Xbox più attese per il prossimo anno, STALKER 2 Heart of Chernobyl. Gli sviluppatori hanno offerto una panoramica completa delle caratteristiche del gioco, spaziando dall'estensione della mappa alle ore necessarie per completare l'esperienza.

Come dichiarato dagli sviluppatori di GSC Game World, STALKER 2 presenterà una mappa grande 64Km² e completamente esplorabile dal giocatore. Il titolo è vicino al concept originale che lo studio aveva in mente con STALKER Shadow of Chernobyl, ora più facilmente realizzabile grazie alla tecnologia moderna.

Nel periodo che intercorre tra il primo ed il secondo capitolo, la Zona è andata incontro ad alcuni cambiamenti: il tempo è passato e gli edifici sono crollati o in rovina, mentre la fauna ha contratto le mutazioni e non sarà amichevole nei nostri confronti. Le anomalie sono ancora lì, ma saranno più variegate e pericolose che mai.

Il gioco presenterà alcune meccaniche survival: l'equipaggiamento può essere danneggiato o distrutto in determinate condizioni atmosferiche; il sistema della salute è quello che già conosciamo, ma subiremo gli effetti collaterali dovuti alla mancanza di cibo (ad esempio, si potrà avere più difficoltà nel mirare con l'arma). Un giorno senza dormire e inizieremo a sentire gli effetti della fatica (vista annebbiata, poca resistenza e persino allucinazioni). Ogni condizione avrà un rimedio temporaneo (ad esempio potremo bere lattine di bevande energetiche) ma prima o poi gli effetti diverranno troppo violenti e porteranno alla morte se non agiremo per una soluzione definitiva.



Dal punto di vista narrativo, il titolo è attualmente curato da 30 designer, e lo studio si dice molto soddisfatto della complessità che la trama può raggiungere attraverso le scelte del giocatore. GSC Game World ha infine precisato che ci vorranno 100 ore per completare il gioco, ma una sola run non basterà per vedere tutto ciò che ha da offrire.

STALKER 2 è atteso il 28 marzo 2022 su PC Windows e console Xbox Series X|S. Il titolo sarà incluso al day one su Xbox Game Pass. Oltre alla corposa campagna single player, STALKER 2 riceverà modalità multiplayer gratis con degli aggiornamenti post-lancio.