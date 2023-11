STALKER 2 tra modalità grafiche e requisiti PC: GSC Game World a ruota libera

Anche se STALKER 2 è stato rinviato al 2024, l'attesa nei confronti del promettente FPS a tinte horror resta elevata, e GSC Game World ne approfitta per diffondere ulteriori interessanti dettagli suo suo prossimo progetto in arrivo su PC e Xbox Series X/S.

Nel corso di un'intervista con il portale cinese Gamersky, il team si è soffermato anche sulle caratteristiche tecniche del gioco parlando sia delle modalità grafiche previste sulla console Microsoft, sia sui requisiti di sistema per l'edizione PC. "La versione Xbox Series X prevede due modalità grafiche tra cui scegliere, Qualità e Performance. Il nostro obiettivo è raggiungere i 60fps in Performance. Per quanto riguarda la risoluzione, stiamo ancora ottimizzando il gioco e dunque ancora non abbiamo certezze sui dettagli definitivi", dice GSC Game World.

Per quanto riguarda i requisiti PC, gli autori confermano che saranno "relativamente flessibili", aggiungendo che "la configurazione minima a cui puntiamo è GTX 1060. In questo momento il gioco funziona ma la grafica potrebbe non raggiungere la sua massima espressione. Il gioco al momento è ancora in Beta ed annunceremo i requisiti hardware minimi a ridosso del lancio".

In attesa di altre novità, per ulteriori approfondimenti sull'opera potete recuperare il nostro provato di STALKER 2, risalente alla Gamescom 2023.