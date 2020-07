STALKER 2 si mostra in nuove immagini: avrà uno degli open world più grandi di sempre

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole gli appassionati di sparatutto horror con il video di STALKER 2 durante l'evento Xbox del 23 luglio, gli autori di GSC Game World pubblicano delle nuove immagini e ribadiscono dalle pagine di Xbox Wire che il titolo vanterà delle ambientazioni open world gigantesche.

Dalle colonne del "blog istituzionale" di Xbox.com, il PR Specialist di GSC Game World Zakhar Bocharov ha tratteggiato i contorni del quadro ludico e contenutistico di STALKER 2 spiegando che il titolo ci immergerà in uno scenario post-apocalittico enorme, un mondo aperto di dimensioni mastodontiche che lo stesso Bocharov descrive come uno dei più grandi che siano mai stati creati.

Quanto all'esperienza da vivere nella Zona di Esclusione di STALKER 2, il dirigente di GSC Game World riferisce che al suo interno troveremo tantissime creature mutanti scaturite dalla fittizia esplosione nel 2006 di uno dei reattori dell'ormai compromessa centrale di Chernobyl.

L'energia "strana e anomala" scaturita dalla nuova esplosione attirerà nuovi avventurieri nell'area, ciascuno con un proprio scopo: anche per questo, a detta di Bacharov all'interno della Zona di Esclusione ci sarà spazio per tantissime attività secondarie e missioni dinamiche. Ogni sfida offerta da STALKER 2 sarà sorretta dall'A-Life 2.0, il sistema di simulazione creato da GSC per gestire il comportamento di PNG, nemici umani e creature mutanti, contribuendo così a stratificare l'esperienza offerta dall'esplorazione del mondo di gioco.

Il lancio di STALKER 2 è previsto nel 2021, presumibilmente nella seconda metà del prossimo anno, su PC e Xbox Series X. Per saperne di più su questo kolossal FPS a tinte horror, vi consigliamo di leggere questo interessante speciale su STALKER 2 realizzato da Gabriele Carollo.