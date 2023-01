Stalker 2 e Forza Motorsport usciranno prima di giugno? Sembra improbabile ma...

Bethesda ha confermato che Starfield uscirà nella prima metà del 2023 ma a quanto pare non sarà l'unica esclusiva Xbox di rilievo a vedere la luce nella prima metà dell'anno e tra queste ci sarebbero anche Stalker 2, ARK 2 e Forza Motorsport.

E' l'account ufficiale dei The Game Awards a pubblicare la lista dei giochi targati Xbox in uscita entro giugno 2023, che include:

Starfield

Redfall

Minecraft Legends

Forza Motorspot

ARK 2

S.T.A.L.K.E.R. 2

Flintlock

Replaced

The Last Case of Benedict Fox

Party Animals

Tanti titoli, forse troppi, considerando il modus operandi tipico di Xbox, che punta ad avere 3 o 4 esclusive all'anno, idealmente una per ogni trimestre. E' difficile pensare che in meno di sei mesi Microsoft possa far uscire in sequenza blockbuster come Forza Motorsport, STALKER 2, Minecraft Legends, Starfield e Redfall, ai quali si uniscono giochi minori ma non meno interessanti come Party Animals e The Last Case of Benedict Fox.

Idealmente, con Hellblade 2 in uscita a settembre, il 2023 di Microsoft sembra essere davvero pieno, anche se ribadiamo che una tale mole di uscita sembra a dir poco eccessiva. E voi cosa ne pensate? Davvero Xbox riuscirà a mantenere un simile calendario di pubblicazione o alcuni titoli slitteranno alla seconda metà del 2023 o addirittura al 2024?