STALKER 2: il mutante Bayun svelato nella Giornata Internazionale del Gatto

Dopo esserci inteneriti con l'irresistibile gattino di Stray, ecco che i ragazzi di GSC Game World decidono di proporci un "simpatico" e per nulla inquietante felino che avremo modo di incontrare esplorando la Zona Contaminata di STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Quello che potete ammirare in calce alla notizia è Bayun, un mutante quadrupede con artigli e denti affilati, ricoperto di pelle in decomposizione e bulbi putrescenti cresciuti nella zona della gola. Il Bayun è stato ironicamente mostrato in occasione della Giornata Internazionale del Gatto 2022.

"Un mutante molto furtivo e agile. Per anni, le storie su di esso sono state considerate semplici favole", recita la descrizione ufficiale della creatura. "Bayun prende il nome dalle sue sacche della gola, che consentono alla bestia di imitare tutti i tipi di suoni, compreso il linguaggio umano".

Le "favole" a cui si fa riferimento nel testo sopra sono veri e propri frammenti di folklore russo, in cui una temibile creatura nota come Bayun il gatto è nota per appollaiarsi su superfici rialzate e parlare con gli umani che si avvicinano. In alcune storie il Bayun è benevolo e usa la sua voce magica per raccontare storie o curare malattie; in altre, è molto più sinistro, facendo addormentare le persone con una canzone ipnotizzante prima di derubarle o mangiarle.

La versione di STALKER 2 non sembra molto amichevole, e probabilmente userà la sua capacità di imitazione vocale per ingannare i giocatori e condurli in un'imboscata (ad esempio, fingendo di essere uno stalker ferito che chiede aiuto).

Atteso per il 2023 su PC Windows e console Xbox Series X|S, il titolo rimane privo di una precisa data di lancio. Nell'attesa di aggiornamenti da parte di GSC Game World, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di STALKER 2 per prepararvi al nuovo viaggio nella Zona Contaminata.