STALKER 2 non uscirà su PS5: Xbox Game Pass citato tra i motivi dell'esclusiva

Dopo aver mostrato le armi e i denti di STALKER 2 nell'ultimo video diario, gli sviluppatori di GSC Game World intervengono sulle pagine di GamingBolt per confermare che il loro GDR post-apocalittico non arriverà su PS5 ma solo su PC e Xbox Series X/S, con approdo immediato nella ludoteca di Xbox Game Pass.

È proprio al servizio in abbonamento di Microsoft a cui gli autori ucraini fanno riferimento nel dichiarare che "per ora non c'è nessun piano che riguarda PlayStation 5. Abbiamo vagliato ogni possibilità con Microsoft e abbiamo visto che ci sono diverse ottime opportunità per STALKER 2 e il marchio, come Xbox Game Pass".

Alla luce della partnership sancita da GSC Game World con il Team Xbox della casa di Redmond, i portavoce della casa di sviluppo di Kiev concludono il loro intervento ribadendo che "ci stiamo concentrando sulla versione Xbox Series X/S".

Nell'intervista a GamingBolt, gli autori ucraini hanno poi confermato il supporto al Ray Tracing e la presenza di una modalità a 120fps per la versione Xbox Series X/S (e ovviamente per quella PC) di STALKER 2, ma senza fornire ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di lancio. A tal proposito, vale la pena riprendere le recenti dichiarazioni di un doppiatore di STALKER 2 sull'uscita a fine 2021.