STALKER 2: nuove immagini mostrano le meraviglie di Chernobyl in Unreal Engine 5

Nonostante il fatto che STALKER 2 possa essere uno dei giochi più pesanti di Xbox Series X, arrivando ad occupare la bellezza di 180GB totali, l'attesa nei confronti del nuovo capitolo della serie firmata GSC Game World, in arrivo il 28 aprile 2022 su PC e Xbox Series X/S, continua ad essere elevata

Per stuzzicare i fan gli sviluppatori hanno diffuso in rete una serie di nuove immagini relative a STALKER 2 Heart of Chernobyl, che ci permettono di osservare nel dettaglio le meraviglie visive messe in piedi dagli artisti di GSC Game World. L'opera punta ad offrire ai giocatori un realismo assoluto, creando scenari altamente evocativi e d'atmosfera dove ogni singolo particolare risulta curato in maniera minuziosa. Ciò conferisce allo scenario di gioco, ambientato a Chernobyl, un impatto più forte che mai, in grado di soddisfare anche l'occhio più esigente. Del resto, STALKER 2 gira su Unreal Engine 5 e gli sviluppatori sembrano essere riusciti a sfruttare al meglio la potenza dell'ultima versione del celebre motore grafico creato da Epic Games.

Sequel dell'iconico STALKER Shadow of Chernobyl uscito su PC nel lontano 2007, STALKER 2 sarà disponibile sin dal day one anche su Xbox Game Pass. Non resta che attendere gli ultimi mesi che ci separano dall'uscita di uno dei titoli più promettenti del 2022.