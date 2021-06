STALKER 2: paura e delirio a Chernobyl nel video E3 dalla grafica nextgen

Analizziamo il primo, eccellente gameplay di Stalker 2 Heart of Chernobyl mostrato durante lo show di Microsoft all'E3 2021: questo shooter ambientato nella zona contaminata sembra una bomba di grafica e di atmosfera.

Dal lungo filmato di gioco di STALKER 2 ammirato coincidenza dell'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021 traspaiono le enormi ambizioni che accompagnano lo sviluppo di quest'opera. Dalla qualità del sistema di illuminazione gestito in Ray Tracing alla tensione avvertibile nelle fasi free roaming ambientate nelle zone più infestate di creature mutanti, il gameplay proposto da GSC ha fornito tantissimi spunti di riflessione ai fan del genere.

La software house di Kiev non ha fatto segreto di voler fare di STALKER 2 un kolossal a tutto tondo, e non solo sotto il profilo meramente tecnico: lo scintillante comparto grafico, a detta di GSC, sarà accompagnato da una longevità superiore alle 100 ore, da una mappa enorme e piena di segreti da scoprire, da un combat system quantomai stratificato e, tanto per gradire, da una narrazione incalzante e piena di colpi di scena.

Il lungo percorso di sviluppo intrapreso da GSC Game World culminerà il 28 aprile 2022 con il lancio di STALKER 2 su PC e Xbox Series X/S, oltreché nel catalogo digitale degli iscritti a Xbox Game Pass. Intanto, vi invitiamo a sedervi attorno al fuoco da bivacco del protagonista dell'ultima fatica nextgen di GSC per leggere il nostro speciale sui pericoli della zona contaminata di STALKER 2.