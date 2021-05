STALKER 2 per PC e Xbox Series X|S: una sola run non basterà per scoprire tutta la storia

Sembra proprio che oltre alla qualità, STALKER 2 punterà forte anche sulla quantità di contenuti con cui intrattenere per centinaia di ore i giocatori che attendono con trepidazione il ritorno della serie sparatutto post-apocalittica.

Gli sviluppatori di GSC Game World hanno già messo in chiaro che sarà possibile immergersi a fondo nell'esperienza, che si rivelerà longeva sia che dovessimo dedicarci esclusivamente alla campagna principale, sia che decidessimo di portare avanti anche le quest secondarie. Per chi vorrà sapere tutto della storia, tuttavia, non basterà nemmeno fare i completisti durante la prima run, come svelato recentemente dallo studio di sviluppo:

"Senza dire troppo per il momento, mettiamola in questo modo: è impossibile vedere tutto in una run", le dichiarazioni del PR manager Zakhar Bocharov. "Il giocatore avrà bisogno di fare diversi playthrough per vedere tutti i contenuti della storia".

Un progetto ambizioso anche dal punto di vista contenutistico e narrativo, dunque, che secondo la software house ucraina non sarebbe stato possibile realizzare su PS4 e Xbox One. Ricordiamo che il titolo è atteso esclusivamente su PC Windows 10 e console Xbox Series X|S, con il titolo che sarà fruibile gratuitamente da parte degli abbonati ad Xbox Game Pass. I documenti emersi nell'ambito della diatriba legale che vede protagonisti Epic Games e Apple hanno rivelato che STALKER 2 potrebbe essere un'esclusiva di 3 mesi e che potrebbe essere lanciato sul mercato nell'ultimo trimestre di quest'anno.